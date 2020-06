River: el futbolista que quiere Sampaoli y la triangulación que podría dejar a Carrascal en Italia

Atlético Mineiro podría repatriar a Lucas Pratto por pedido de Jorge Sampaoli (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Aunque todo está frenado por la pandemia provocada por el coronavirus, los llamados y averiguaciones siguen a la orden del día y en las últimas horas la atención se centró en dos futbolistas del plantel comandado por Marcelo Gallardo.

Si bien el nombre con mayor consenso dentro del club es el de Nahuel Bustos, hombre de Talleres de Córdoba, la prensa brasileña asegura que Jorge Sampaoli tiene como alternativa el nombre de Lucas Pratto para reforzar la delantera del Atlético Mineiro.

El Oso supo brillar con la camiseta del conjunto de Belo Horizonte entre 2015 y 2016. donde disputó 104 partidos y aportó 41 tantos, registrando su mejor marca goleadora de su carrera.

No obstante, su salida no parece sencilla. Aunque el delantero estuvo relegado en la consideración del Muñeco en el último tiempo, el propio futbolista manifestó públicamente su deseo de continuar en el club para recuperar su mejor forma y hacerse un lugar dentro del equipo. “Tuve un año difícil, pero no pienso irme”, explicó el ex Boca y Vélez.

Otro dato a destacar es que el futbolista que acaba de cumplir 32 años cuenta con una cláusula que ronda los 30 millones, una cifra inalcanzable para el mercado brasileño.

Italia, un posible destino para Jorge Carrascal (REUTERS/Agustin Marcarian)

Jorge Carrascal aún no se pudo asentar en la Primera de River, donde solamente disputó 17 partidos, con tres goles y una asistencia (el club anunció que pagará la opción de compra de 3 millones de euros por prácticamente la totalidad de su pase). Sin embargo, su destacada actuación en el Preolímpico con la selección de Colombia despertó el interés de varios equipos europeos.

La institución que reconoció el interés por contratarlo es el Benevento, líder de la Serie B de Italia y principal candidato a quedarse con uno de los boletos a la máxima categoría del Calcio. “Es un talento puro, un mediocampista moderno de alta calidad. Puede moverse entre líneas con una técnica increíble. No es casualidad que juegue en River Plate”, expresó Pasquale Foggia, director deportivo del club, en declaraciones reproducidas por TuttoMercato.

No obstante, para el conjunto de la provincia de Campania (que también tiene en la mira a Daniel Sturridge y Mauro Zárate), los 20 millones de euros que pide River le es una cifra inalcanzable. Ante este cuadro de situación, la prensa italiana especula con una posible triangulación.

Los medios europeos sostienen que Benevento podría asociarse con un equipo más poderoso para lograr el desembarco del colombiano. ¿Los candidatos a ingresar a esta negociación? Fiorentina y Juventus, actual líder y campeón de los últimos 8 scudettos.

Enzo Francescoli, ante los rumores de una posible partida, sostuvo en diálogo con Radio Caracol, que “Carrascal está muy bien con nosotros. Esperamos que pueda ser una figura importante como Juanfer (Quintero) y Rafa (Santos Borré) antes de irse. Es muy joven, tiene mucho camino. Está creciendo muchísimo. La idea es que se quede con nosotros y después por su edad tenga tiempo para ir a otro lugar”.

