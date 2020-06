El solidario gesto de un ex Independiente que arma ollas populares

Federico Abruzzi es actual jugador de Ferrocarril Midland, jugó en Independiente y organiza ollas populares en Avellaneda

En los últimos meses fueron noticia mundial las donaciones de Paulo Dybala a cuatro hospitales de Córdoba, el millón de euros que Lionel Messi entregó a una clínica argentina para la lucha contra el coronavirus o el gesto del Kun Agüero al pagarle el tratamiento oncológico al padre de un usuario de las redes sociales. Todos actos nobles que a uno le inflan el pecho cada vez que los lee. Sin embargo, hay futbolistas que no son grandes estrellas de carácter mundial, que a duras penas consiguen vivir del deporte que aman y luchan día a día en el ascenso, pero que de todas formas abren su corazón a este tipo de causas.

Este es el caso de Federico Abruzzi, actual lateral de Ferrocarril de Midland pero con pasado en Independiente, que consciente de la crisis que provino de la pandemia del coronavirus y las necesidades que presentes en sus vecinos decidió sumarse a la organización de ollas populares con la intención de poder darle un plato de comida caliente a más de 150 personas carenciadas.

Abruzzi se sumó a la iniciativo del club barrial Mariano Moreno, a metros del estadio Libertadores de América

Abruzzi no solo defendió con sangre y sudor la camiseta del Rojo, sino que es nacido y criado en el mundo del Rey de Copas. Fue allí donde inició sus primeros pasos como jugador a los 6 años y donde permaneció hasta los 21, llegando a ser capitán de la Reserva, antes de marcharse a Juventud Unida de San Luis. Luego probó suerte en Suiza y México antes de recalar en el ascenso en 2014. Actualmente, vive justo en frente del Estadio Libertadores de América, sobre la calle Ricardo Bochini, y fue así que no pudo darle la espalda a los problemas de los habitantes de su barrio Mariano Moreno.

“Todo empezó cuando Ariel Simari y Cristian Guzmán, que son los encargados del club del barrio y mis amigos, comenzaron a hacer ollas populares. Al principio cocinaban 30 platos y fue ahí que me invitaron a participar. Me dijeron que me sume y, gracias a contactos que tengo, conseguí que nos donen un montón de alimentos para poder aumentar el número de personas”, le explica Fede a Infobae del otro lado del teléfono.

Actualmente entregan más de 160 platos de comida tres veces por semana

Poco a poco, al conseguir más comida y ollas para cocinar, el número de tuppers fue creciendo. “Movimos las redes sociales y ahora pasamos a darle de comer a más 160 personas, tres veces por semana. Damos la cena los lunes, miércoles y viernes. Antes los hacíamos de lunes a viernes pero nos dimos cuenta que el alimento no nos alcanzaba ni tampoco teníamos el tiempo necesario. Ahora, cocinamos esos tres días y el resto tratamos de darle una bolsa con alimentos para que se lleven a sus casas”, detalla sobre la logística.

Claro que el futbolista de 30 años no está solo y pide que por favor se mencione a todos los que le dan una mano, como el caso del jugador de Boca, Iván Marcone, a quien conoce del barrio y asegura que siempre los ayuda con alimento. Otro de los nombres que destaca es el de Graciela Noblecilla, encargada de una organización en Villa Domínico y que aporta varios kilos de comida semanalmente.

Abruzzi junto a Iván Marcone, jugador de Boca que da una mano con los alimentos y el transporte de los mismo en su camioneta

“También donamos ropa, abrigo y zapatillas. Son familias muy numerosas y necesitadas. Tratamos de tomar todas la medidas de higiene y distanciamiento. Estamos bien organizados y repartimos todo. Sabemos que es un riesgo el que corremos pero es más grande nuestras ganas de ayudar. Vemos que la gente se va contenta”, expresa acerca de las otras necesidades que tratan de satisfacer sin descuidar las medidas de seguridad e higiene que se deben tener en medio de la cuarentena.

Abruzzi decide no sacarse la pelota de encima, sino que la pide e intenta conseguir lo mejor para su gente. Agradece que la comisión directiva del Funebrero tiene los sueldos al día pese a esta crisis, admite que entre olla y olla se hace un lugar para entrenarse y mantener su estado físico para cuando todo esto termine y la pelota vuelva a rodar, pero, sobre todo, destaca lo gratificante de poder ayudar en su barrio. “Cada vez tenemos más gente y queremos poder darles de comer. Está difícil la calle. Nosotros nos vamos muy contentos después de una jornada de olla, porque nos llena mucho ver que se van con algo para llevarle a sus familias”, concluye.

CÓMO AYUDAR AL BARRIO MARIANO MORENO:

Instagram: @clubmarianomoreno

Dirección: calle Intendente Sagol 350, Avellaneda

Encargados: Ariel Simari (@chuecosima) y Federico Abruzzi (@fedeabruzzi33)

CBU: 0140020503402050812038

Alias: SOTANA.ALAMO.MANIA

