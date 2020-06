Tres jugadores argentinos figuran en una lista preliminar de candidatos al premio ‘Golden Boy’ que otorga una publicación italiana a aquellos futbolistas Sub 21 que se destacan en el continente europeo. De este modo, Facundo Colidio (ex inferiores de Boca Juniors), Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) y Matías Soulé (con formación en Vélez Sarsfield) asoman en una nómina de 100 juveniles.