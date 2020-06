Luego del racconto de memorias, Coppola aclaró que está alejado del manejo de jugadores pero que haría la excepción solo por uno. “Sí, totalmente (manejaría a Messi). Después de Diego, tuve muchísima oportunidades de seguir representando, pero dije que no. Llegué al máximo de la línea y no quiero volver. No por menospreciar a los jugadores, pero había llegado al máximo. Ahora, si me tocan la puerta y me dicen que es Messi... adelante, nos ponemos a conversar. De todas maneras, aclaro que tengo excelente relación con él, con la mujer y con los padres. Sí, me gustaría uno de esos que me lleve de alguna manera a vivir esos momentos inolvidables que me tocó vivir. Lo representaría”, concluyó.