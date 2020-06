Al goleador de 33 años le preguntaron por si el no haber sido titular en el partido de vuelta con River por cuartos de final de la Copa Libertadores de 2018 fue el punto de quiebre en la relación con Holan. “Creo que no existe un jugador que no le guste jugar esa clase de partidos, por supuesto que me molesta no jugar. Además, venía muy bien, haciendo goles. Pero no fue un quiebre en la relación, simplemente me molestó no jugar, es algo normal”, respondió.