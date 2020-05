Fue ahí que se animó a decir que se metería en política con la intención de cambiar la realidad de la Argentina: “Cuando un tipo entra a un lugar y quiere hacer las cosas bien, lo barren. No tenés esa posibilidad porque no quieren, porque siempre están los que sacan ventaja y quieren llevarse algo de tajada. Esas son las cosas que no me gustan. A mi me criaron distinto, en un pueblo donde todo era más sencillo. Hoy, no conoces a tus vecinos de edificio, tampoco a los de la cuadra. Antes era distinto y eso no está más. Sería político. Me gustaría intentar esto de lo que estamos hablando. No se si sería presidente, no es fácil. No perdonaría al que robó, jamás. Eso no es equivocarse, el que roba sabe que está robando y que es un error grande”.