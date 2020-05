Fue allí que Pella hizo una pausa, y casi como si fuese una confesión soltó: “Por eso cada vez que extienden la cuarentena, me empiezo a preocupar más y más. Si me preguntan si voy a volver al nivel que tenía antes, la verdad no lo se. No lo puedo confirmar. Se que en el momento en que esto abra voy a tener que hacer un trabajo de hormiga porque va a haber que empezar de cero. Ya son tres meses desde que toqué la última pelota y desde que me pude mover con libertad. Va a ser una vuelta peligrosa y una vuelta en la que si no soy inteligente con mis decisiones puede llegar a marcar el final, eh”.