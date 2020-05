“Se redujeron fuertemente: sponsors propios y de Superliga a cero. La Copa de la Superliga nos iba a dejar mucha plata y no se jugó, está claro que no podés estar vendiendo abonos a plateas, no podés hacer campañas de Socios y Socias, no tenés ingresos que generan las actividades, la venta de jugadores, la merma sin dudas va a ser importante. Puede llegar a ser del 50% de nuestros ingresos anuales, que en nuestro caso llegan a los 600 millones de pesos por año. Por eso esta pandemia puede ser muy dura, por la baja del precio de los jugadores, por la cuota social, los aranceles, el Colegio, sponsors, la falta de negocios, por el convenio que teníamos por la Academia de Fútbol Banfield con los jugadores chinos que venían para la segunda etapa, entre otras cuestiones significativas”, detalló el vicepresidente Oscar Tucker acerca del estado económico en el que se encuentra el club.