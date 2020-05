“Mirá... Agüero...se te está cagando de risa”, le dice en un sketch actuado el menor de la dinastía Verón, de 19 años, en el que le muestra la gastada del Kun a su padre, mientras este juega a la PlayStation con un look muy particular. “Pero el Kun empezó a jugar recién. Me está bardeando con Rosa, yo no lo puedo creer. Kun, papí, te esperamos acá en Silver City o sino nos encontramos y desafiame en algún partidito de Play”, cerró Juan Sebastián, dirigiéndose directamente al futbolista del City.