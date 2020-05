“El sentimiento es algo personal, es algo que se siente y se transmite. Y si lo sentís y lo transmitís, se ve; y si lo sentís y no lo transmitís, tristemente no se expresa de la manera como el otro te quiere ver. Porque en realidad vos estás respondiéndole a un pueblo que se siente reflejado con tu sentimiento y no con tu forma de jugar. Creo que en esa expresión es donde más me identifico. Vos representás a un pueblo que no se acerca a vos por tu forma de jugar, sí por tu forma de sentir”, reconoció el DT en un adelanto de la entrevista con Sergio Goycochea para AFA Play.