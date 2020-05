Claro que Ustari se tomó el tiempo de explicar como se dio aquella experiencia en el Xeneize en 2012 y por qué no pudo volver al Rey de Copas: “Venía de España, de recuperarme de los cruzados, mi papá estaba enfermo y quería volver, hice lo imposible para volver a Independiente, que estaba buscando arquero. No era que habían perdido mi número sino que directamente me habían bloqueado. Busqué por todos lados y no se dio. Una semana de jugar contra Independiente para Boca, me llamó el presidente para preguntarme si había hablado con una persona, que era cierto que yo estaba hablando con él, y me dijo si yo solo había vuelto por el alquiler de una casa para poder traerme las cosas de Madrid. Le dije que sí, que yo no le quería cobrar a Independiente, solo quería volver al club. Me empezó a dar vueltas y me tiró que ahora en diciembre... y yo le dije que ya había firmado un contrato por un año (con Boca), que seguramente lo cumpliré y después mi idea es volver a Europa. Igual le dije que se quedara tranquilo, que por no llevar a Ustari a Independiente no iba a ser el peor presidente ni si me hubiese llevado era el mejor. Era solo un deseo que tenía yo”.