Futbolistas Argentinos Agremiados se quejó por el final de la temporada y reclamó deudas: la tajante respuesta de la AFA

Sergio Marchi, titular del sindicato, señaló que los futbolistas no fueron consultados en las decisiones y pidió que no se anulen los descensos. Pablo Toviggino, secretario de la entidad que rige el fútbol argentino, lo acusó de desoír las propuestas de la dirigencia: “La prioridad pasa porque los jugadores conserven la fuente laboral y que escuchen a una persona que no fomente la industria del juicio, la industria de la carta documento”