El futbolista de 38 años puso énfasis en una jugada que protagonizó junto a Claudio Chiqui Pérez, cuando a los 26 minutos del primer tiempo del duelo disputado en el Estadio Monumental el defensor le cometió una falta dentro del área pero Sergio Pezzotta decidió no cobrar la infracción. “No pensé que lo iban a cobrar, pensé que lo habían cobrado. Fue un penal claro. No cobró penal y cobró tiro de esquina cuando fue saque de arco. El árbitro estaba perdido. El penal ese cambiaba la historia, era el 2 a 0 y estaba igualada la serie. Si hubiese VAR en esa época, no hay duda. Todos nos equivocamos. Ya está. Fue un partido para el olvido”, aseguró de la acción que podría haber cambiado el resultado.