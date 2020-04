No fue la única anécdota que se desprende de aquel encuentro. Los vaivenes del duro cruce le jugaron una mala pasada a Manu, que dejó brotar al hincha, ante la incredulidad de su compañero de platea. “Llegó un momento en el que yo estaba muy exultante y no podía hablar más, estaba nervioso. En el primer tiempo venía bien, pero después me excité mal y, de hecho, en un par de acciones Kobe me miró raro, como diciendo ‘¿qué está haciendo éste?’”.