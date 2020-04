Lanzini se fue de River a mediados de 2014, cuando el Al Jazira de Emiratos Árabes pagó 4.5 millones de euros por su pase. Fue así que no llegó a formar parte del ciclo de Marcelo Gallardo, cosa que lamentó: "Me hubiese encantado participar de este River tan ganador y que me dirija un entrenador como Gallardo: cuando asumió tuve la posibilidad de quedarme, pero para el club y para todos la mejor decisión era una venta. Pero a mí me quedó esa espina de que me dirija él y se lo dije en todas las oportunidades que lo tuve cara a cara”.