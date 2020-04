Claro que el relato no terminó ahí, ya que Caruso ahondó en los detalles y dio a entender de la cuantiosa suma de la que se trataba: “Escuchá, era así la valija, eh (gestos del tamaño). Tenía para no dirigir más de por vida. Pero por eso me salvé diez veces del descenso de las once veces que agarré clubes... conmigo, imposible. Yo te digo una cosa, mi honestidad no la cambio por nada. Que hablen lo que quieran todos los sucios, que me quieren ensuciar a mi. Quedate tranquilo que si yo hubiera querido hacer algo, esa vez era para decir ‘ok, no dirijo más’. Con eso no dirigía nunca más”.