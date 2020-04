No obstante, el ex técnico de All Boys recordó una anécdota de 1982: “Tras una gira por Asía de más de 40 días, hicimos escala en Madrid antes de regresar a Buenos Aires. La empresa de viaje nos notificó que había sobrepeso y debíamos pagar un plus económico. Tras una reunión con los dirigentes, decidimos dividir el pago entre todos, pero hubo uno que se negó a hacerlo. Fue Gatti, quien dijo que no iba a pagar de ninguna manera. Estábamos todos de acuerdo menos él. Lo dividimos entre casi todos porque estaba empecinado en no garpar”, argumentó.