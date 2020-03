El ex zaguero devenido en locutor y presentador deportivo realizó un vivo en su cuenta oficial de Instagram y, entre tantas preguntas, fue consultado por el actual presidente de Estudiantes de La Plata. “¿Verón o Guti? Oh, qué buena pregunta. Para los oyentes mayores, los espectadores mayores aquí, Verón marcó uno de los mejores goles que he visto en el entrenamiento. Tiró una pequeña rabona desde la línea de mitad de cancha. Toda la sesión del entrenamiento se detuvo. ‘¿Acabas de ver eso, lo que Juan Sebastián acaba de hacer allí?’”, fue lo primero que rememoró el inglés de 41 años.