Planificador obsesivo, podría decirse que Lange disfruta más el camino que la meta. Es un clásico cultor del “enjoy the ride”, aunque el viaje está siendo difícil esta vez. Diferente al de hace cuatro años, cuando llegó al oro olímpico diez meses después de que le extirparan un pulmón debido a un cáncer, pero complejo. Comparte las dificultades con Carranza, con la que habla a diario, al igual que con Juan De la Fuente, el entrenador de ambos. “Estoy solo encerrado en mi casa con la bici y una maquina de remo. Tengo una rutina y trato de mantener mi bienestar. Leo y hago cosas que no haría normalmente. Mi responsabilidad es mostrar optimismo. Me cocino todas las comidas, me doy mucho más tiempo para cocinar. Me exijo tener una rutina. No la estoy pasando mal, pero cuando me agarra mi alma competitiva, cuando veo los arboles que se mueven afuera, soy una hélice. Noto el viento y me pongo mal”.