La confianza libera el talento. Boca recuperó la autoestima al ganarle el torneo a River. Hoy se mira al espejo y se gusta otra vez. Se le plantó al karma y por fin le perdió el miedo. O no sólo eso: por ahora por lo menos le quitó la sábana al fantasma. Aun es difícil quitarle a River el merecido título de mejor equipo de la Argentina. De todos modos, Boca el martes jugó su mejor partido en la nueva era de Russo. Después de un inicio en el que por momentos cambió golpe por golpe, jugó un excelente segundo tiempo. Allí brilló Tevez otra vez, ahora en un partido internacional. Más importante que contra algunos equipos del torneo local que venían de mitad de tabla para abajo. La estrella que volvió a brillar. No fue un discurso vacío que le iban a dar la despedida que Riquelme no había podido tener con Angelici como presidente. Tevez fue el crack que bajaron a la tierra. O sea, es el capitán. Cuando se despide De Rossi del plantel la voz cantante es él. El modelo para los pibes y no tan pibes del club es él. Aunque no tiene que pensar más que en jugar. No tiene que involucrarse políticamente, como en la época que hasta fue a entrevistas a canales de televisión junto al presidente. No debe ver si el preparador físico del club viaja a ver cómo trabaja la Juventus para copiar por estos barrios. No todos eran pedidos de la dirigencia anterior; varias de esas situaciones fueron provocadas por propia iniciativa de Tevez. Pero ahora la línea es dedicarse a ser distinto cerca del área. Así en una semanas renovará el contrato que hace un tiempito para él mismo era una duda cruel.