El rito, una costumbre cuando Nahuel Gallardo era parte de las divisiones inferiores de River, se repetía de tanto en tanto en la sobremesa."Entonces me hace la canchita y me dice: 'Tenés que corregir esto, esto y esto! Nunca me tira una buena! Me rompe siempre con el cabezazo, con el timming para saltar. Cuando repito un error me dice: ‘No puede ser, no puede ser’. A veces me enojo, pero después se me pasa. ¡Qué le voy a decir? Es mi papá y es el que sabe", contaba el primogénito de Marcelo Gallardo en el libro “Gallardo Monumental”, de Diego Borinsky.