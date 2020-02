El debate, bien condimentado, no terminó ahí. “La última vez que viniste trataste de hacer lo mismo, y te pregunté cuántos goles habías hecho de zurda”, lo pinchó el veterano periodista. “Uno, me parece; uno, por lo menos, contra Estudiantes, en cancha de Estudiantes”, recordó el ex futbolista. Para justificar la exigua cantidad, Diego Díoaz acotó que “él jugaba de número dos, de número cuatro, de número 5, de volante por derecha...”. Sin querer, le dio pie al último aguijón de Pagani: “Jugadores que juegan en todos los puestos, no existen”.