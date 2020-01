A los 39 minutos del primer tiempo, Paolo Goltz le comete penal a Lucas Robertone. Sin embargo, el juez no sanciona pena máxima. Al delantero de Vélez le bajan la pelota y el ex zaguero de Boca, sin precaución al disputarle el balón, lo desestabiliza tocándole el pie de apoyo, con total identidad de falta (PENAL). El árbitro a la distancia no lo visualiza y deja que el juego continúe. Esta acción hubiera sido seguramente una jugada para que lo analice el VAR.