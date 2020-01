-Respeto que esa sea su experiencia o la sensación que tiene la ciudadanía, pero yo no tengo que responder a ningún llamado porque no tengo superiores. Yo soy el jefe. Y la opinión pública está demandando acciones concretas sobre este fenómeno. Con la violencia en el fútbol llegamos a un límite y lo que yo veo es que el sistema está anestesiado, que nunca nadie hizo nada a fondo, que no se hizo inteligencia, que cuando Javier Cantero, el ex presidente de Independiente, quiso dar la pelea en su club el sistema, le dio la espalda. Bueno, vamos a poner todo patas para arriba. Vamos a trabajar de verdad para cambiar esta realidad y que el fútbol vuelva a ser de todos. Yo iba a la cancha con mi viejo y mis hermanos. Ahora a mi hijo de cuatro años sólo lo he llevado a veces. Sé el temor que mucha gente tiene. Quiero que vuelva aquella sensación de que el fútbol es para toda la familia. Mirá si me la estoy jugando que con lo que me gusta el fútbol, sé que a partir de ahora no podré más ir a la cancha a ver a San Lorenzo. Pero el objetivo que tengo es superior y bien vale cualquier sacrificio.