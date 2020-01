“Mírense sus caras. Es nuestro último partido juntos. Escúchenme. Hoy es la final. Vamos a ganar. ¿Lo vamos a dejar todo? Yo no quiero perder a ninguno de ustedes, porque todos son mis amigos, todos son mis hermanos. Y todos estuvieron conmigo”, buscó movilizar el niño al plantel. Fue el arquerito el primero en llorar, conmovido por las vivencias de 10 días de competencia. Y los otros chicos empezaron a contagiarse. “Estoy agradecido con ustedes, no quiero perderlos. No me quiero ir con las manos vacías. Me quiero llevar la copa a la Argentina. Me la quiero llevar con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes”, fue la sentencia que generó el abrazo colectivo.