“Me llamó Diego (Milito) y arreglamos. Enseguida sentimos esa sinergia y la verdad que no dudé. Era la tercera vez que Racing venía por nosotros. Si bien veníamos de Independiente, el paso fue muy corto y no hubo un acercamiento con la gente como lo logré en Defensa y U de Chile. De haber tenido un vínculo real hoy no estaría acá”, explicó el técnico de 39 años, en diálogo con TyC Sports, sobre la razón que lo llevó a aceptar la oferta de la Academia. Y agregó sobre su salida del acérrimo rival: “Uno percibe cuando algo va a sostenerse en el tiempo y vale la pena darle un poco más, como también cuando uno percibe del lado dirigencial que no hay confianza en lo que se está haciendo y que era todo de acuerdo a un resultado. Nos gusta pensar a largo plazo y no es fácil aceptar que las cosas no van a tener el rumbo que uno desea. Sentí que no valía la pena continuar. Hoy mi presente está en Racing y estoy muy feliz, sobre todo con la convicción de llevar adelante lo que sentimos”.