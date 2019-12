El año 2018 no fue uno más en la vida de Miguel. El martes 2 de enero fue operado en Buenos Aires de un cáncer de próstata, enfermedad que venía sufriendo hace meses el entrenador. El regreso a Colombia fue con su segundo título con el equipo Embajador, al ganar la Superliga (lo que aquí se llama Supercopa Argentina) ante Atlético Nacional. No completó ese año y ya sin tanto éxito al no clasificar a las instancias finales de ambos torneos cortos, en Copa Colombia quedó afuera en semifinales y en la Copa Sudamericana en octavos.