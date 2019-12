El ex director técnico de la Reserva pidió un arquero, uno o dos marcadores centrales y un mediocampista de marca como prioridades. Y entre esas necesidades surgió la posibilidad de que el Ciclón incorpore a un futbolista que pertenece a River, donde no tiene lugar: Iván Rossi. Hace tres años, la Banda invirtió 3.000.000 de dólares por el pase del volante tapón, que descolló en Banfield. Sin embargo, nunca se asentó. De 26 años, llegó a transformarse en el “único borrado” de Marcelo Gallardo, dado que, al no tener club, se entrenaba de forma diferenciada con preparadores físicos de las divisiones formativas. Luego, fue cedido a préstamo por seis meses al Colo Colo, donde consiguió continuidad. Incluso se rumoreó que la dirigencia chilena iba a hacer uso de la opción de compra, pero luego desistió.