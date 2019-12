Con el dato en la mesa de los rebotes en los palos, Tenembaum se asombró con el hecho de que, en el umbral de asumir como Presidente, Fernández haya estado atento al partido. “Definitivamente, nos jugábamos cosas muy importantes. Si ganábamos. quedábamos en la punta. Ahora quedamos en la punta pero por un punto. Igual queríamos terminar primeros”, se explayó. “¿Es algo no negociable? Sin importar lo que esté pasando en el país, si juega Argentinos, ¿todos sabemos qué estás mirando?”, le consultó el periodista. No, si yo digo eso soy un irresponsable. Ayer, mientras terminaba de escribir el discurso, lo miraba de reojo. Pero en los últimos quince minutos me tuve que concentrar en el partido, porque ustedes empezaron a meternos en un arco, hicieron ese gol injusto y a partir de allí, la tensión no me dejó seguir escribiendo", reveló Fernández.