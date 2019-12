Se abre desde este 10 de diciembre otro capítulo en seguridad deportiva. Como en tantas otras cosas, se espera que el nuevo gobierno no repita viejos errores del pasado, como fue por ejemplo la conformación de la ONG barra, Hinchadas Unidas Argentinas, cuyo objetivo fue ganar la calle para los mandamás de turno a cambio de estadías all inclusive en el Mundial 2010. Ojalá se mantengan aquellas cosas buenas ya nombradas y se corrijan las prácticas que siguen enquistadas en los clubes donde los barras continúan mandando, haciéndole entender al dirigente de turno que el Estado está de su lado y que quien se apoye en los violentos puede terminar preso. River hasta la frustrada final del 2018 y Boca en todo su esplendor son sinónimo de esta connivencia, al igual que el resto de los equipos grandes, por nombrar a los más movilizantes. Quizá las nuevas autoridades tomen el modelo instaurado en Medellín, Colombia, con institucionalización de las barras con derechos y obligaciones, o sigan el camino actual de la Provincia de Buenos Aires, que llevó a Tribunales a buena parte de los violentos de su territorio. Lo que está claro es que no puede haber retrocesos en un área tan sensible que sigue avergonzando al fútbol con la anomalía no resuelta de que a la cancha sólo concurra el público local.