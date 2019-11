El entrenador de Gimnasia, que con 11 unidades figura en el puesto 22 de la tabla de posiciones de la Superliga, sostuvo que “Banfield no nos pasó por arriba”. “Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo. El presidente no lo hace pero yo sí voy a vigilantear: el verdadero penal es el que no le cobran a Gimnasia, no el de Banfield. No quiero que me regalen un penal, sólo quiero que no nos tiren para atrás. Los pibes hicieron un gran esfuerzo”, agregó.