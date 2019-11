Pese a la fuerte custodia de la seguridad presidencial, Caruso se las ingenió para quedar cara a cara con Macri y tuvo un diálogo breve. “Cuando me vio me dijo: ‘qué hacés, ¿cómo andas?. Siempre venías a apagar incendios vos eh’”. Yo lo miré y me empecé a reír", contó el DT en una entrevista con Telefe Noticias Córdoba.