Incluso referentes de la ribera se animaron a soltar algunos dardos en televisión o en las redes sociales. Raúl Cascini, por caso, fue irónico desde la pantalla de Fox Sports. “Los partidos duran noventa y pico de minutos, no sé qué estaban preparando. No es fácil ganar, eh. Esto es una calesita, da vueltas. Todo se sabe, a cada uno le toca. Caen y afuera, vamos, seguí. No me importa nada a mí", azuzó.