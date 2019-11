La historia de uno de esos hinchas que no pudo contener las lágrimas se convirtió en viral. Se trató de Darío Genolet, quien luego compartió sus sensaciones: “Lloré porque se me vino a la cabeza nuestra historia, cultura y costumbres. Los Palmeras son Santa Fe, todas las personas que estaban adentro, las que no están, las que no pudieron ir por cuestiones económicas o que no consiguieron entrada... Son nuestros embajadores, son Colón. Están identificados con Colón y, con su música, nos escuchó el mundo”, manifestó.