“Métanle, no aflojen, pónganse un objetivo en la vida, vayan por él; si no estamos acá al pedo. Hay que buscar lo que uno desea. Les mando un abrazo grande. Buen domingo”, concluyó su mensaje. El Loco sufrió la trayectoria de Chiquito Zárate. Si bien su licencia se encuentra suspendida indefinidamente por la Federación Argentina de Boxeo (FAB), había competido oficialmente por última vez el 9 de marzo, en España, cuando perdió ante Ferit Keta por nocaut. Hasta allí, ostentaba un récord de 21 triunfos, 22 derrotas y tres empates. Es profesional desde 2008. Se trató del adversario más probado al que enfrentó Migliore desde su se subió al ring, su nuevo hábitat, el que no piensa abandonar... Porque, como reza la canción que eligió especialmente para ponerle palabra al momento, no camina “para atrás como un cangrejo”.