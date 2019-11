“Va a llegar un tiempo en que mi edad no me va a permitir estar a la altura de lo que representa al Barcelona. La exigencia del Barcelona es inmensa, no te perdonan ni siquiera un mal partido. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar. Y llevo cinco años conviviendo con la misma presión. Que estén buscando otro número 9 no es extraño, es la realidad del fútbol. Mientras tenga la fuerza, que me traigan competencia es mucho mejor. Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona", declaró Suárez hace unos días en Ovación, describiendo su nueva realidad. El Barça le compró la ficha del delantero al Liverpool en 2014 a cambio de 81 millones de euros.