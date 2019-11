El periodista continuó con la historia: “Primero llegamos a Jujuy, después de casi 20 horitas, donde se hace cambio de micro y cambian los choferes. El viaje es algo distinto. Ves la Cordillera de noche, después estás del otro lado del Pacífico, es hermoso. Hasta que llegamos al Paso de Jama. No me lo olvido más. Bajamos del micro y sentí la muerte. Nos descompusimos los dos. Estábamos apunados, nunca me había pasado. Me faltaba el aire, pensaba en mi mujer. Era terrible travesía. Me recuperé, arrancamos y vas viendo todos los pueblos sobre la ruta. El micro estaba difícil, en el baño ya no se podía estar, el olor estaba penetrado. Entonces llegando a Perú, frenamos en un pueblito entre montaña y montaña, era como un parador. Me moría de ganas de ir al baño. Pregunté dónde y me mostraron una casilla, entro y de repente veo que no tenía techo. Todo el mundo miraba lo que estaba haciendo, mi mujer diciendo ‘ese no es mi marido’. Ni siquiera había papel, encontrabas agua en un tanque enorme. Son cosas que no se pueden creer del viaje, pero que cuando es tan largo pueden pasar”.