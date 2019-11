El ex mediocampista central, campeón de la Copa Libertadores 2003, explicó su mirada, que señala que el Globo que Alfaro clasificó a la Copa Libertadores y llevó a pelear el título local tenía más jugadores de rol que este Xeneize con muchas estrellas, pero en su opinión desbalanceado. “En plantel, de número, de nombre, Boca tiene un montón más. 40, 50 jugadores profesionales tiene. Y en Huracán tenía 22. Pero hay lugares en los que posicionalmente no tiene jugadores y en Huracán sí. ¿Por derecha qué tiene Boca? Almendra no es mediocampista por derecha, Capaldo tampoco. Salvio tampoco es por derecha”, subrayó. Vale aclarar: el Toto comenzó su carrera como wing y luego se desempeñó en distintas funciones por su carril; incluso como lateral-volante.