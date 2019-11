“Me mata de dolor y amargura ver como un par de jugadores de Boca entran en la picadora de carne que es el Mundo Boca, como un extraordinario jugador como es el Cali Izquierdoz. Ojalá se quede 15 años en Boca. Ojalá, no me equivoco con ese. Es un jugador para Boca, como Licha López”, destacó. No obstante, apuntó contra el lateral izquierdo Emmanuel Mas: “Ojalá que le busquen club al 3. No tiene piné para jugar en Boca. Va a jugar bien con Aldosivi, con Belgrano, Atlético Tucumán, alguno de Copa Argentina... pero no podemos jugar sin 3. Sufre los partidos. Hay que comprar jugadores para Boca, que entiendan lo que es Boca. Y un técnico que lo entienda, porque Alfaro no lo entendió. Entró a Atucha con un pantalón corto en la mano”, agregó.