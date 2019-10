A 11 minutos del final del duelo, en el instante en el que el centro cruzado desde la derecha atravesó el área y llegó a la posición de Ezequiel Bonifacio (justo un ex Gimnasia), quien superó la resistencia de Alexis Martín Arias; Sebastián Méndez, ayudante de campo de Maradona, se descargó. “¡Cómo nos van a a meter un gol así!”, se lamentó. Fueron sus palabras las que provocaron la reacción del ex capitán de la selección argentina. “¿Fue gol? ¿Gol?", dijo. En efecto, el astro, de 58 años, no había advertido que esa acción había puesto a su equipo en desventaja. Allí sí, miró hacia arriba e improvisó una mueca de fastidio.