Pues bien, Pérez dio detalles en lo sucedido en camerinos. “Si vos le contestás mal a tu mamá, ¿que hace?. Te vuela de una cachetada. Esto fue lo mismo. Y él tuvo que tomar decisiones, estuvo perfecto. Me tomé el atrevimiento de decir cosas que no debía”, comentó. Al volante surgido en Newell’s no le molestó haber quedado relegado por el incidente; lo que lo inquietó fue que tomara estado público. “Me lo tomé con tranquilidad, hubo un episodio en el entretiempo, pasó lo que pasó, no había que pasarlo a mayores. El técnico tomó decisiones y las respeté. Hablamos y nos pusimos de acuerdo, lo único que me molestó fue que esto salió a la luz. El que lo sacó a la luz es un cobarde, lo que pasa en el vestuario queda ahí, estoy acostumbrado a esos códigos. Vi situaciones mucho más desagradables, complicadas, por eso el problema fue que se filtró. Nos pusimos de acuerdo como dos caballeros”, expresó su desagrado, en diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports.