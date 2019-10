Apenas se mudó a París, proliferaron los rumores de una relación tirante con algunos de sus compañeros, sobre todo los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes. Icardi ofreció un panorama totalmente distinto de su estancia en un vestuario cargado de egos. “Ya conocía a algunos jugadores, me facilitaron las cosas. Con Marco (Verratti) hablaba por teléfono antes de llegar. Me dio una mano para tranquilizarme, tengo una buena relación con él dentro y fuera de la cancha. La verdad es que este grupo de jugadores es realmente excelente. Muchos hablan italiano y español, nos entendemos. Me siento muy bien desde mi primer día aquí. También me sorprendió la recepción de los aficionados. Desde mi primer día los fanáticos me mostraron mucho cariño. No me lo esperaba”, agradeció.