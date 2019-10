Cuando el pibe vio el mensaje de Whatsapp no lo podía creer. Abrió la foto de perfil para chequear y era él. Su ídolo. Juan Román Riquelme lo estaba invitando a su casa a Thiago Almada diez años después del primer encuentro. Le fascinó la idea. El histórico 10 de Boca suele tener esos gestos. Le encanta compartir la sobremesa hablando de fútbol. Los martes han pasado notables por ese famoso asado. Muchos ex Boca como Clemente Rodríguez, Oscar Córdoba, Chicho Serna, el Negro Ibarra, Pepe Basualdo, Cascini, el Tano Gracián, el Leche La Paglia, Nico Gaitán. Amigos del fútbol como Pablito Aimar, con quien compartió las Juveniles de Pekerman. Y hasta muchachos con los que nunca se había cruzado fuera de una cancha. En un momento de turbulencia quiso conocer y hablar cara a cara con Ricky Centurión. Nunca había llamado al pibe de Vélez hasta esta semana. Y si bien no se habló puntualmente y quedó sólo en la sospecha, la invitación llegó justo unos días después de la nota de Infobae en la que se contaba la intimidad del día que Almada había conocido a Riquelme. Esa vez lo vio en un sillón y quedó maravillado. Tenía apenas 8 años. Ahora, ya con 18 y venerado por su doble quiebre en la Bombonera, el ida y vuelta fue más fluido mientras en la tele se veía el triunfo de River contra Boca por la Copa Libertadores.