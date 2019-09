— Lo que creo es que me salvé yo sola. Lo que sí me dio el fútbol que no me dio nadie fue una rutina, valores, me ordenó. Yo estaba de aquí para allá, me acostaba a cualquier hora, hacia lo que yo quería. El fútbol me enseñó que si no comes bien no vas a rendir. Si no te acostás temprano tampoco. Si no llegas en horario, la entrenadora te va a decir que te vayas y no entrenas, si no entrenas no jugas, entonces me parece que también hay un montón de disciplina ahí que te ayuda para tu vida.