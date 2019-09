"Es la mejor conjunción del mundo, todavía no caigo. Nosotros no somos resultadistas, somos de la escuela de la pasión y el amor. El Diego siempre fue pueblo, y nos identificamos con eso. Que venga a La Plata es un orgullo como hincha, porque eligió un lugar que es el más popular de la ciudad", dice Lautaro, que trabaja como fabricante de cerveza artesanal y tiene otros tatuajes en su cuerpo, como las iniciales de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Y agrega: "Hace rato que quería tatuarme el escudo de Gimnasia, pero esto de Diego cambió todo. ¿Y cuándo me lo iba a hacer si no es ahora?".