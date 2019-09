"De acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. Esa es la impresión que tuve. No me voy a adelantar, hay que esperar los informes, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros", agregó. "Les mando un saludo a todos, los personifico en el primo de Maidana, la policía lo va a tener que explicar", concluyó D'Onofrio, poniendo como ejemplo el padecimiento de Gonzalo Maidana, familiar de Jonathan, ex defensor del club, quien terminó internado tras recibir un impacto de bala de goma a corta distancia.