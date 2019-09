Pili tiene una relación simbiótica con el agua pero, a la vez, una capacidad especial para superar obstáculos y momentos difíciles. "Mis carreras son muy largas, tenés que estar nadando durante 7/8 horas. Y me ha pasado estar muy cansada, llena de dolores, descompuesta, con ganas de parar e irme a casa. Es inevitable en distancias así, algo siempre sucede, se te pasan muchas cosas en la cabeza. Ahí es cuando aplico mi rutina mental. Me digo a mí misma si querés rendir, rendite. Pero con una condición: seguí braceando. Mi plan es eso, imaginarme abandonando pero sin hacerlo. Y ahí es cuando siento si eso es lo que quería. Si no lo es, tengo la chance de seguir porque aún estoy nadando. Me ha pasado, el sentir que abandonar no es lo que realmente quiero, que luego me voy a sentir peor por haberlo hecho. Y entonces sigo. Me ha pasado de ponerme triste, incluso a llorar cuando lo he imaginado. Y después, cuando abro los ojos, veo que sigo braceando y me siento feliz. Es un juego mental que me da fuerzas", explicó con claridad.