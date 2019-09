Tras un muy buen inicio en el club alemán, con buenos rendimientos, el nivel de Ascacibar decayó, como el del resto del equipo. Y ahora directamente cayó en desgracia. El club no especificó qué normas disciplinarias infrigió el ex Estudiantes. "Él sabe que lo que estaba haciendo no estuvo bien y lo asume por completo", declaró Sven Mislintat, director deportivo del Stuttgart.