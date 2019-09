"Ahora no juego tanto. La panza y los kilos no me dejan tanto, je. De vez en cuando me junto a jugar y terminé mi carrera de básquet con muchos amigos, nos juntamos seguidos. Gracias a Dios no sacó nada de mí (bromeó). Lo que dice, sus ganas de jugar y el amor al básquet. Ser un jugador aguerrido y que siempre se supo sobreponer a cualquier adversidad, eso sí puede ser que lo haya sacado de mí. Luchas siempre, entrenarse lo más posible y amar lo que hace. Mañana hago todo lo mismo, y creo que hasta el calzoncillo también me pongo. En eso no somos iguales con Luis".