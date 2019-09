El ex alero del equipo argentino que logró la medalla dorada en Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008 escuchó lo dicho por Pagani y señaló: "Agradezco que un espacio de fútbol abra las puertas al básquet para darnos promoción, hacer conocer el deporte o sentirse contentos por lo que ha conseguido el básquet. Sí, tiene razón en ese sentido. El fútbol es algo social tan grande que se debería hacer un estudio completo y diferente a lo que es el básquet. En eso estoy de acuerdo, así que no se preocupe, yo solamente quería que no se hable tan a la ligera del básquet. No es por otra razón. No creo que de acá en más haya otro tipo de discusión".